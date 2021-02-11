Доля купленных в российских аптеках маркированных лекарств выросла до 32%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Доля маркированных лекарственных препаратов, проданных в российских аптеках, в декабре 2020 года составила 32%. Об этом сообщила в четверг пресс-служба оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

В настоящее время в России маркировка лекарств является обязательной, такой порядок действует с 1 июля 2020 года. При этом в аптеках остаются немаркированные препараты, поступившие до введения обязательной маркировки лекарств.

"Доля маркированных лекарств, реализованных в рознице, в декабре 2020 года составляла почти треть от всего объема продаж лекарств (в штуках) в аптеках - 32%, свидетельствуют агрегированные данные продаж, поступившие в систему "Платформы ОФД". При этом в ноябре показатель был на уровне 24%, в октябре - 19%, в сентябре 11%, а в июле - августе 3", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в декабре 2020 года аптечные покупки превышали показатель того же месяца 2019 года на 11%, в ноябре - на 17%, в октябре - на 22%, в сентябре - на 12%, в августе - на 6%, в июле - на 3%. При этом отмечается, что пик продаж во втором полугодии 2020 года пришелся на ноябрь в связи с тем, что был ажиотажный спрос на лекарства, и новые партии самых востребованных препаратов, которые заказывали аптеки, были уже с маркировкой.

Средний чек покупки маркированных лекарств в декабре 2020 года составлял 234 руб., в ноябре - 235 руб., в октябре - 228 руб., в сентябре - 242 руб., в августе - 248 руб., в июле - 224 руб. Средний чек покупки всех лекарств (не только маркированных) в декабре - 508 руб. (рост на 19% по сравнению с тем же месяцем 2019 года), в ноябре - 510 руб. (плюс 19%), в октябре - 493 руб. (плюс 16%), в сентябре - 495 руб. (плюс 20%), в августе - 497 руб. (плюс 21%), в июле - 475 руб. (плюс 15%). В топ-покупок лекарств во второй половине 2020 года вошли противовирусные препараты, иммуномодуляторы, средства для нормализации пищеварительных функций, обезболивающие.

"Стабильный рост доли продаж маркированных препаратов свидетельствует, что коммерческие аптечные организации не испытывают проблем с их реализацией. К тому же маркировка для них коснулась прежде всего высоковостребованных препаратов. К концу января система "Честный знак" обрабатывала около 20 млн кассовых чеков в неделю. При этом ряд аптек подключались к системе маркировки уже после 1 июля", - прокомментировал руководитель товарной группы "Фарма" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) Егор Жаворонков, слова которого приводит пресс-служба "Платформы ОФД".

О маркировке

В России поэтапно вводится маркировка различных категорий товаров. В настоящее время обязательной уже является маркировка лекарств, табака, обуви, меховых изделий, пяти групп товаров легкой промышленности, фотокамер и ламп-вспышек, автомобильных покрышек. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году предполагается создать единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров.

IT-компания "Платформа ОФД" (ООО "Эвотор ОФД") является оператором фискальных данных, электронного документооборота и электронной отчетности. Компания ежедневно обрабатывает и передает в ФНС и оператору системы маркировки товаров ЦРПТ свыше 40 млн кассовых чеков.