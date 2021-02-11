FT: Амстердам впервые обошел Лондон в торговле ценными бумагами

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Амстердам вышел в январе в европейские лидеры торговли ценными бумагами, обойдя по этому показателю один из ведущих мировых финансовых центров - Лондон. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times.

На Амстердамской фондовой бирже, а также торговых площадках CBOE Europe и Turquoise в прошлом месяце ежедневная торговля акциями, по данным издания, в среднем составляла €9,2 млрд, что более чем в четыре раза превышает декабрьские показатели. Объемы продаж ценных бумаг в Лондоне в январе резко упали до €8,6 млрд в день. Сдвиг в сторону увеличения операций в Амстердаме и снижению торгов в британской столице газета связывает с запретом финансовыми учреждениями ЕС на торговлю ценными бумагами в Лондоне.

Закономерной назвал такую ситуацию аналитик компании Rosenblatt Securities Аниш Пуар. Лондон, по его словам, "утратил свой статус центра торговли акциями ЕС, но у него есть шанс занять собственную нишу в торговле".

С ростом операций с ценными бумагами Амстердам, по оценке Financial Times, стал одним из первых победителей в связи с Brexit - выходом Великобритании из ЕС. С начала года в городе также возросла активность на рынках свопов и суверенных долговых обязательств, операции по которым чаще всего проходили в Лондоне. В первой половине года CBOE Europe открывает там бизнес по торговле деривативами. Intercontinental Exchange (ICE) - базирующаяся в США Межконтинентальная биржа, крупнейший в мире оператор срочного рынка, где торгуются фьючерсные контракты на все виды базовых активов, - также планирует переместить рынок торговли выбросами углерода в размере €1 млрд в день в Нидерланды, хотя клиринг останется в Лондоне.