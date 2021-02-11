Чистая прибыль группы НЛМК по МСФО снизилась на 8%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль группы НЛМК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) уменьшилась по итогам 2020 года на 8% по сравнению с показателем годом ранее и составила $1,236 млрд. Показатель EBITDA вырос на 3%, до $2,645 млрд, следует из сообщения компании.

"Чистая прибыль снизилась на 8% год к году - до $1,2 млрд на фоне увеличения убытков от результатов совместных предприятий, в том числе из-за признания обесценения стоимости инвестиций в NLMK Belgium Holdings в размере $120 млн во II квартале 2020 года. Без влияния этой неденежной операции показатель чистой прибыли составил бы $1,4 млрд", - отмечает НЛМК.

В четвертом квартале 2020 года чистая прибыль группы выросла почти в три раза в годовом выражении и на 79% в квартальном сопоставлении - до $558 млн, рентабельность по EBITDA в 2020 году выросла до 29% против 24% в 2019 году. Выручка группы в прошлом году сократилась на 12% в годовом сопоставлении, до $9,25 млрд в связи со снижением цен на металлопродукцию во II-III кварталах и увеличением доли полуфабрикатов в продажах. Объем инвестиций группы НЛМК вырос на 4%, до $1,1 млрд. Показатель чистый долг/EBITDA на конец четвертого квартала составил 0,94х против 0,87х на конец предыдущего квартала.

Выручка группы в четвертом квартале выросла на 3% по отношению к аналогичному периоду 2019 года - до $2,39 млрд.

Свободный денежный поток в 2020 году составил $1,1 млрд, что на 28% ниже, чем годом ранее из-за пополнения оборотного капитала на фоне увеличения дебиторской задолженности.

Выплата дивидендов

Совет директоров группы рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по результатам четвертого квартала 2020 года из расчета 7,25 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов за период НЛМК может направить 43,45 млрд рублей, или $570 млн.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет рекомендована при принятии решения о созыве годового общего собрания акционеров.

За I квартал 2020 года НЛМК выплатил дивиденды из расчета 3,21 рубля на акцию, за II квартал - 4,75 рубля на акцию, за III квартал - 6,43 рубля на акцию.

В марте 2019 года группа утвердила новую дивидендную политику, предполагающую выплаты акционерам до 100% свободного денежного потока при условии, что соотношение чистый долг/показатель EBITDA не превышает 1х. В случае, если соотношение чистый долг/EBITDA выше 1х, то группа может выплатить акционерам 50% свободного денежного потока. Соотношение чистый долг/EBITDA НЛМК на конец четвертого квартала прошлого года составило 0,94x.

О ценовой ситуации

Цены на плоский прокат без покрытий на российском рынке в IV квартале 2020 года выросли в долларовом выражении на 11% к предыдущему кварталу (-3% год к году) вслед за мировыми котировками, отметил НЛМК. При этом цены на арматуру в долларовом эквиваленте выросли на 13% по сравнению с третьим кварталом (+4% к прошлому году). Цены на слябы на экспортных направлениях (FOB Черное море) выросли на 19% квартал к кварталу (+35% по сравнению с показателем 2019 года).

НЛМК ожидает, что увеличение объемов выплавки стали на площадке в Липецке в четвертом квартале позволит достичь озвученного ранее прогноза по производству на уровне 12,2-12,3 млн тонн стали в 2020 году.

Прогноз на I квартал

НЛМК планирует увеличить производство стали в I квартале на площадке в Липецке до 3,5 млн т, что соответствует озвученной ранее цели в 14,2 млн т стали в год.

Средние цены реализации металлопродукции в первом квартале будут выше, чем в последние три месяца 2020 года, что положительно отразится на финансовых результатах компании, говорится в сообщении.

Капитальные затраты

НЛМК прогнозирует капитальные затраты в 2021 году на уровне $1,1-1,2 млрд, в последующие годы ждет снижения инвестиций. "Что сейчас есть в нашем плане - $1,1-1,2 млрд капзатраты по группе в целом в этом году", - сообщил в ходе телеконференции президент группы Григорий Федоришин. При этом в 2022 году капитальные вложения компании снизятся до около $1 млрд, а в 2023 году - до $700-800 млн.

НЛМК также ожидает стабилизации цен на сталь на экспортных рынках к концу I квартала, отметил директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами НЛМК Дмитрий Коломыцын.

О компании

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год. Основной акционер НЛМК Владимир Лисин контролирует 79,3% акций компании, free float - 20,7%.