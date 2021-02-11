"Билайн" назначил бывшего топ-менеджера Сбербанка Кирсанову главой розничного бизнеса

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Экс-глава блока "Розничный бизнес" Сбербанка Светлана Кирсанова назначена на должность вице-президента по розничному бизнесу "Вымпелкома" (бренд "Билайн"). Об этом говорится в сообщении компании.

На позиции руководителя розничного бизнеса Кирсанова будет отвечать за реализацию коммерческой стратегии компании на массовом рынке, дистрибуцию, цифровую трансформацию продуктов и каналов, стратегические проекты. Под ее управлением будут находиться все подразделения маркетинга, бренда, продаж и обслуживания на массовом рынке.

Кирсанова будет работать в прямом подчинении гендиректора "Билайна" Александра Торбахова, а также войдет в состав правления компании, говорится в сообщении.

До прихода в "Билайн" Кирсанова на протяжении семи лет занимала различные руководящие должности в Сбербанке - от управляющего директора развития отношений с клиентами и вторичных продаж до заместителя председателя правления Сбербанка, члена правления и руководителя блока "Розничный бизнес".

В конце 2020 года из "Билайна" ушел Арташес Сивков, который занимал должность первого исполнительного вице-президента по развитию массового рынка и курировал развитие B2C-сегмента.