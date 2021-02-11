Мишустин поручил определить объем допустимых выловов в Волжско-Каспийском бассейне

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минприроды и Росрыболовству определить объем допустимых выловов в Волжско-Каспийском бассейне. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

"Проработать вопрос определения общих допустимых уловов и рекомендуемого вылова водных биологических ресурсов в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне в целях повышения эффективности осуществления промышленного рыболовства", - отмечается в сообщении.

Срок выполнения поручения - до 16 марта 2021 года.

Как сообщалось ранее, по данным Росрыболовства объем выловов в 2020 году в России составил 5 млн тонн. Объем выловов в январе 2021 года в РФ снизился на 10,8%, до 370,57 тыс. тонн. При этом в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи составил 6,25 тыс. тонн (+4,98 тыс. тонн или +394,07%).