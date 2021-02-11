Решение о проведении инвестиционного форума в Сочи в 2021 году примут в ближайшее время

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Решение о возможности проведения в 2021 году Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи в 2021 году примут на заседании оргкомитета мероприятия, которое состоится в ближайшее время. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В ближайшее время под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоится заседание оргкомитета сочинского форума, на котором будет приниматься решение о проведении форума, предполагаемых датах и формате. Исключительным фактором принятия любых решений является целесообразность с учетом эпидемиологической обстановки и соотношение затрат с предполагаемым результатом", - сказали там.

В конце января директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев сообщал ТАСС, что дата проведения РИФ в Сочи в 2021 году еще не определена. Также он не исключил проведение мероприятия в гибридном формате. Ранее источники ТАСС сообщали, что Российский инвестиционный форум, который ежегодно проходит в Сочи в феврале, скорее всего, не состоится в феврале 2021 года из-за пандемии коронавируса. В прошлом году форум также был перенесен из-за угрозы распространения коронавируса.

Российский инвестиционный форум с 2002 года ежегодно собирает инвесторов в Сочи. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Мероприятие проводится при участии председателя правительства Российской Федерации. В разные годы его посещали Владимир Путин и Дмитрий Медведев.