"Россети" зафиксировали мошеннические рассылки в сфере закупок

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Россети" выявили случаи рассылок мошенников с предложениями от имени группы об участии в закупках. Об этом говорится в сообщении группы.

"С декабря участились случаи email-рассылок якобы от имени ПАО "Россети" или дочерних компаний группы с предложениями об участии в закупках", - говорится в сообщении.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками "Россетей", сообщают, что от участников требуются дополнительные документы. Например, "свидетельство о внесении в национальный реестр поставщиков" или "сертификат соответствия участника закупки". Для их оформления предлагается перечислить 50 тыс. рублей, уточнили в группе.

"Россети" напоминают, что закупочные процедуры проходят по действующему законодательству и единыму стандарту закупок, который размещен на сайте компании. "Россети" не ведут никаких коммерческих реестров поставщиков, а сотрудники группы компаний используют в деловых коммуникациях только корпоративную электронную почту в доменах, соответствующих официальным сайтам, а также указанные на них номера телефонов.

"Информация о всех планируемых и организуемых закупках публикуется в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на корпоративных сайтах компаний группы "Россети", а также на электронных торговых площадках ЕЭТП, РАД и РТС-ТЕНДЕР", - говорится в сообщении.

Группа не рекомендует открывать вложения в электронных письмах или переходить по ссылкам, если отправитель электронного письма не знаком, письмо отправлено с общедоступных почтовых сервисов.