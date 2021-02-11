Tele2 обосновала рост тарифов на связь необходимостью больших инвестиций в развитие сети

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Повышение тарифов на связь мобильным оператором Tele2 объясняется необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети на фоне роста трафика в пандемию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

По данным Tele2, январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых никогда не подвергалась изменениям, на тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей. "Соотношение увеличения цены и пакета трафика более чем втрое выгоднее стандартной докупки одного гигабайта", - считают в компании.

"Пандемия привела к экспоненциальному росту трафика в сетях Tele2 - ежемесячно на 15% в течение 2020 года. При этом критически возросли требования абонента к качеству и наполнению сервисов. Новые критерии качества требуют больших инвестиций в развитие сети", - отмечают в Tele2.

Так, общий размер инвестиционной программы оператора в 2021 году вырастет "на десятки процентов" по сравнению с 2020 годом, пояснили в компании. В частности, планируется удвоить инвестиции в строительство базовых станций.

В Tele2 при этом заверили, что открыто информируют клиентов обо всех изменениях, и большинство клиентов спокойно относятся к пересмотру тарифов, что подтверждается в том числе статистикой кол-центра Tele2, который фиксирует сокращение доли обращений по тарификации.

"Подчеркнем, что Tele2 предоставила ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях. Мы открыты к конструктивному диалогу с ведомством", - резюмировали в Tele2.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Tele2 из-за необоснованного повышения тарифов на связь в среднем на 13% для более 12 млн абонентов с 1 января 2021 года. По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей.