Эксперт заявил о негативном влиянии роста цен металлопродукции на генерирующие компании

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Увеличение стоимости металлопродукции в конце 2020 года негативно отразилось на хозяйственно-производственной деятельности генерирующих компаний и может повлиять на подготовку к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Об этом говорится в письме директора ассоциации "Совет производителей энергии" Дмитрия Вологжанина на имя замминистра энергетики РФ Павла Сниккарса (ТАСС ознакомился с копией письма).

"Ассоциация "Совет производителей энергии" сообщает, что резкий рост уровня цен на продукцию металлургического комплекса на рубеже 2020-2021 годов негативно отразился на производственно- хозяйственной деятельности генерирующих компаний - членов ассоциации", - говорится в письме.

Вологжанин пояснил, что из-за значительного роста цен на металлопродукцию трейдеры отказываются поставлять продукцию по ценам, предусмотренным при планировании закупок. В то же время приобретение продукции по нынешним ценам неизбежно сократит объем ремонтных и инвестиционных программ генерирующих компаний, что отрицательно скажется на подготовке к отопительному сезону в 2021-2022 годов.

"Учитывая высокую значимость полноценной реализации предприятиями энергетики инвестиционных и ремонтных программ, прошу организовать совещание с Минпромторгом России по данной проблеме", - подытожил глава ассоциации.

О росте цен на металлопродукцию

В конце 2020 года ряд застройщиков в России пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. По их мнению, цена арматуры с середины ноября увеличилась более чем на 50% из-за возросшего спроса на металлопродукцию на экспортных рынках. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала Федеральная антимонопольная служба РФ.

Минпромторг также не исключает введение запрета на экспорт лома, если принятая в декабре правительством временная вывозная пошлина в размере €45 за тонну не будет результативной, говорил ранее заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

В то же время ассоциация "Русская сталь" заявляла, что доля металлопроката в стоимости квадратного метра составляет от 3% до 6,55% в зависимости от типа строения, то есть ее влияние на стоимость квадратного метра минимально.