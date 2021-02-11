МЭА понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году

ТАСС, 11 февраля. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,4 млн баррелей в сутки - до 96,4 млн баррелей в сутки, говорится в февральском отчете МЭА. Эта оценка почти на 200 тыс. баррелей в сутки ниже январской.

Понижение прогноза объясняется слабыми ожиданиями от первого квартала, в течение которого, по данным агентства, спрос упадет еще на 1 млн баррелей в сутки к уровню и без того "плохого" четвертого квартала 2020 года. "Ребалансировка рынка нефти в начале 2021 года остается уязвимой на фоне все еще сильных ограничений во многих странах мира, связанных с коронавирусом и медленным процессом вакцинирования в Европе", - поясняют в МЭА.

При этом эксперты агентства ожидают восстановления спроса со второго полугодия этого года, страны ОПЕК+ смогут ослабить ограничения. Прогнозы показывают, что спрос на нефть во втором полугодии будет восстанавливаться более быстрыми темпами, а запасы сокращаться. "Это дает возможность странам ОПЕК+ начать сворачивание ограничений, даже если производители, не входящие в альянс, будут наращивать предложение более быстрыми темпами", - считают в МЭА.

Добыча нефти в США в течение 2021 года составит в среднем 11,2 млн баррелей в сутки после падения на 0,94 млн баррелей в сутки в 2020 году. Американские производители сохранят добычу стабильной, несмотря на рост цен на нефть из-за строгой финансовой дисциплины.

Буровая активность в странах, не входящих в ОПЕК+, растет в последние месяцы на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры, в том числе в Пермском бассейне - центре сланцевой добычи в США, отмечают эксперты. "В то же время, судя по отчетам американских компаний, операторы планируют придерживаться в этом году жесткой финансовой дисциплины, сосредоточившись на возврате инвестиций", - полагают они. В 2021 году добыча нефти в США должна остаться стабильной - на уровне 11,2 млн б/с, ожидают в МЭА.

При этом Канада довела добычу нефти почти до рекордных уровней, практически полностью восстановив ее до докризисных показателей. Всего, как ожидают в МЭА, добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, в 2021 году восстановится на 830 тыс. б/с против падения на 1,3 млн б/с в 2020 году.