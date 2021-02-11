В Северной Осетии отремонтируют на 35% больше дорог, чем за предыдущие два года

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 февраля. /ТАСС/. Северная Осетия отремонтирует по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году на 35% дорог больше, чем за предыдущие два года. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев.

"В 2021 году в районах республики и городе Владикавказе благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет отремонтировано 92 км дорожного полотна. За первые два года реализации нацпроекта - в 2019 и 2020-м - было отремонтировано более 60 км региональных и межмуниципальных дорог во всех районах республики", - сказал Солиев.

На эти цели будет направлено 3,1 млрд рублей, в прошлом году была выделена такая же сумма. Как пояснил министр, в этом году удастся отремонтировать дороги с большей протяженностью в связи с учетом меньшей сложности и капиталоемкости объектов.

В 2021 году планируется обновить 71,3 км региональных дорог, привести в нормативное состояние почти 20,8 км улиц Владикавказа.

В частности, на дорогах Алагирского, Ардонского, Ирафского и Правобережного районов планируется провести работы по реконструкции 6 важных для республики объектов. Продолжатся начатые в прошлом году работы по реконструкции автодорожного тоннеля на автодороге к рекреационному комплексу "Мамисон".

Мост к монастырю

Планируется завершить реконструкцию 30-метрового моста через реку Фиагдон перед Аланским Свято-Успенским мужским монастырем. Мост будет отвечать всем современным требованиям к искусственным сооружениям, что повысит уровень безопасности движения.

Кроме того, Северной Осетии правительством РФ из резервного фонда выделено 155 млн рублей и Росавтодором - 300 млн рублей - за успешное выполнение программы работ в 2019 году. Средства решено направить на реконструкцию двух мостов - через реку Терек у селения Фарн на автодороге Архонская - БМК - Хумалаг - "Кавказ" и через реку Урсдон на дороге Красногор - Николаевская, а также на продолжение строительства объезда села Мичурино по автомобильной дороге Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен-2.

В настоящее время подрядные организации на некоторых объектах уже приступили к работам.