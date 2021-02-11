Число вакансий в строительной отрасли в Москве выросло в 3,6 раза за 2020 год

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Количество вакансий в строительной отрасли в Москве за 2020 год выросло в 3,6 раза - до 59 тыс. Об этом сообщил начальник управления государственной службы и кадров департамента градостроительной политики Москвы Валерий Поцяпун.

"Если в январе прошлого года у нас количество вакансий, которое имелось на специализированных сайтах, которые занимались наймом и рекрутингом кадров по строительным специальностям, в Москве насчитывалось чуть больше 16 тыс., то в ноябре 2020 года - это уже было 47 тыс., а в декабре достигло 59 тыс. вакансий", - сказал Поцяпун на конференции "Современные тенденции развития рынка занятости в строительной отрасли России" в четверг.

При этом в целом по России число вакансий в сфере строительства выросло с 108 тыс. в январе 2020 года до 545 тыс. вакансий к концу года. Также Поцяпун отметил, что средняя заработная плата в строительном секторе на конец 2020 года достигала 71 тыс. рублей, в остальных регионах России - почти 58 тыс. рублей. В то же время, по данным Мосгорстата, медианные значения заработной платы работников средних и крупных организаций в сфере строительства почти на 24% ниже других видов экономической деятельности в столице.

Среди причин дефицита рабочей силы на стройках называют запрет на въезд в Россию иностранных работников, введенный в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В конце декабря вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что по этой причине в Россию не вернулись 1,5 млн мигрантов, работавших на стройках.

Сегодня Минстрой рассматривает заявки от застройщиков по упрощенному въезду в страну мигрантов для работы на стройках. Как ранее сообщал ТАСС, около 14 тыс. мигрантов, преимущественно из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, упрощенно въехали на территорию Российской Федерации с декабря 2020 года.