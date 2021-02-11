Робот-курьер "Яндекса" начал доставлять заказы в жилые дома в Москве

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Автономный робот-курьер "Ровер" начал осуществлять доставку заказов "Яндекс.Лавки" (фудтех направление "Яндекс Go") в жилые дома на Ходынском поле в Москве. Ранее робот доставлял заказы только в жилые дома в Иннополисе, сообщили в пресс-службе компании.

"Расширяется и география работы "Роверов". Роботы подключились к доставке продуктов из "Яндекс.Лавки" на Ходынском поле и теперь вместе с курьерами развозят заказы в жилые дома в этом районе Москвы. В дальнейшем доставка "Ровером" будет появляться и в других районах города", - сообщили в компании.

Отмечается, что с конца прошлого года, когда роботы-курьеры начали доставлять заказы из ресторанов и продукты, они совершили уже больше 1 500 доставок и проехали в беспилотном режиме почти 7 000 километров.

"Приобретенный за это время опыт помог усовершенствовать конструкцию робота. Он получил более вместительный отсек для заказа, а также увеличил время автономной работы до 10 часов на одном заряде", - добавили в компании, уточнив, что теперь крышка робота открывается автоматически при нажатии кнопки в приложении.

О роботе и сервисе

"Яндекс.Ровер" - робот-курьер для перевозки небольших грузов. Робот полностью автономен: сам планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия. Он способен ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода, может работать и летом, и зимой, и выполнять заказы в разных погодных условиях.

"Яндекс.Еда" - сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С сервисом сотрудничают 30 тыс. заведений и магазинов в 166 городах. С осени 2019 года сервис также работает в Казахстане.