Ретейлеры сообщили, что спрос на медицинские маски в России в феврале упал на треть

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Спрос на медицинские маски в РФ в феврале упал на треть на фоне вакцинации и снижения числа заболевших COVID-19, сообщили ТАСС представители российских маркетплейсов.

"В целом продажи масок находятся на стабильном уровне, но спрос постепенно снижается. Число покупок одноразовых и многоразовых масок с 1 по 7 февраля по отношению к предыдущей неделе снизилось примерно на треть", - сообщили в Wildberries.

По данным "Яндекс.Маркета", в феврале спрос на медицинские маски снизился примерно на 34% относительно пиковых значений декабря. "Также изменился и средний чек на покупку. Если в декабре россияне в среднем тратили на покупку медицинских масок около 560 руб., то в феврале этот показатель снизился на 5%", - отметил представитель маркетплейса.

В январе 2021 года спрос на маски, по данным "Аптечной сети 36,6" был ниже прошлогоднего. Так, с 19 по 31 января продано 640,48 тыс. масок, что на 14% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, когда, по данным аналитиков аптечного рынка DSM Group, начался рост спроса на маски, и на 26% меньше, чем с 1 по 18 января. В период с 1 по 10 февраля было продано около 423,5 тыс. масок. Исходя из этих данных, в среднем в феврале в день продается на 14% меньше масок, чем в январе.

Стоимость маски

В январе 2021 года средняя стоимость маски выросла по сравнению с декабрем на 84%, до 46,5 руб., свидетельствуют данные "ЧекСкан Research" на основе анализа порядка 342 тыс. чеков, полученных у покупателей в разных торговых точках всех регионов РФ. По итогам января дороже всего маски обходились жителям Уральского федерального округа (средняя цена 54,2 руб.), Северо-Западного (59,3 руб.) и Центрального (60 руб.), а самая низкая цена на маски в Южном федеральном округе (25,5 руб.).

При этом, по данным Wildberries, по сравнению с мартом 2020 года минимальная цена одной маски на маркетплейсе упала в 15 раз - с 30 до 2 руб. в комплекте 100 шт.

На других маркетплейсах (Ozon и "Яндекс.Маркет") минимальная цена одной маски в комплектах по 50-200 шт. составляет около 2-3 руб.

Как сообщили ТАСС в AliExpress, средняя цена маски на площадке - $3,35 (около 221 руб.). В январе 2021 года оборот товаров этой категории вырос в 13 раз по сравнению с июлем 2020 года. Как отмечает площадка, в январе россияне стали чаще приобретать не просто медицинские маски, но дизайнерские изделия. "Россияне чаще всего выбирают наборы эластичных масок со стразами. Кроме того, популярностью пользуются маски-косынки для вечерних выходов, маски с пайетками и вышивкой", - отметили в "AliExpress Россия".

Согласно данным "ЧекСкан", средняя цена защитной маски в РФ после пикового показателя в апреле 2020 года (203 руб.), продиктованного дефицитом при повышенном спросе, достигла минимума в октябре и составила 23,3 руб. В декабре стоимость маски составляла в среднем 25 руб. В декабре дороже всего маски обходились жителям СКФО (38,6 руб.), СЗФО (35,5 руб.), УФО (30,8 руб.). "Пикового значения спрос достиг в октябре, а затем наметился спад. Такое изменение в покупательском поведении в течение трех последних месяцев можно объяснить сменой новостного фона на позитивный, а также общим ослаблением контроля за соблюдением масочного режима гражданами", - отмечают аналитики.