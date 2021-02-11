Количество плановых проверок бизнеса в Приамурье за три года снизилось в три раза

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Число плановых проверок предприятий в Амурской области за три года сократилось в три раза. По мнению губернатора Василия Орлова, главным итогом работы по снижению давления на бизнес должно стать не наказание предпринимателей, а профилактика нарушений, сообщает пресс-служба правительства области.

"По данным рейтинга индекса административного давления на бизнес, Приамурье входит в десятку лучших регионов страны с наименьшим уровнем административных барьеров для бизнеса. В прошлом году улучшили позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, поднявшись на 26 место среди субъектов РФ. За последние три года нам удалось в три раза снизить количество плановых проверок - только за прошлый год их число сократилось с 6,6 тыс. до 2,4 тыс.", - цитирует пресс-служба правительства области слова Орлова.

По информации начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Амурской области Ирины Маловичко, план проверок предпринимателей региона на 2021 год составлен с учетом риск-ориентированного подхода и надзорных каникул. "Это позволило исключить более 200 избыточных контрольных мероприятий для компаний, чья деятельность имеет низкий риск возникновения ЧС или причинения вреда здоровью людей", - пояснила она.

"Главным итогом работы по снижению давления на бизнес должно стать не наказание предпринимателей, а профилактика нарушений", - сказал Орлов.