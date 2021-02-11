Серийное производство подводного беспилотника "Сарма" запланировано на 2024 год

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Запуск серийного производства подводного беспилотника "Сарма" с автономностью хода до трех месяцев планируется в 2024 году. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров.

"Строится прототип совместно с КБ "Лазурит". Срок сдачи прототипа - этот год, в следующем году мы уже планируем перейти после испытаний к созданию головного образца. В 2023 году - силовые установки и аппаратура, которая будет завершать строительство [беспилотника]. Серийное производство - 2024 год", - сказал Ведров в ходе выездного межотраслевого мероприятия "Использование научно-технического потенциала предприятий ОПК в интересах нефтегазовой отрасли".

По его словам, подводный беспилотник будет полезен предприятиям нефтегазового комплекса для исследования шельфа, подводной инфраструктуры, комплексов, трубопроводов. "Он состоит из модулей, поэтому можно наращивать модули на аппарат под конкретную задачу", - уточнил заместитель гендиректора.

ОПК-ТЭК 2021

Выездное межотраслевое мероприятие "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли" проходит 11-12 февраля на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". В этом году отраслевые дни организованы при поддержке аппарата зампредседателя правительства РФ, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и правительства Тюменской области. Индустриальным партнером и соорганизатором мероприятия выступает АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Оператором мероприятия является Ассоциация нефтегазосервисных компаний - управляющая компания Нефтепромышленного кластера.

Генеральным информационным партнером форума выступает ТАСС.