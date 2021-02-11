"Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в 2021 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" может состоятся в этом году. Об этом говорится в презентации к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий ПАО "Газпром" Владимира Вавилова на межотраслевом мероприятии "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли".

В настоящее время оператор проекта строительства газопровода - Nord Stream 2 - укладывает участок "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании. Планируется завершить работы на этом участке в апреле.

Как ранее сообщалось, к настоящему времени из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км. Осталось уложить около 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы по проекту были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. В декабре 2020 года строительство возобновилось.

О форуме

Выездное межотраслевое мероприятие "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли" проходит 11-12 февраля на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". В этом году отраслевые дни организованы при поддержке аппарата зампредседателя правительства РФ, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и правительства Тюменской области. Индустриальным партнером и соорганизатором мероприятия выступает АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Оператор мероприятия - Ассоциация нефтегазосервисных компаний - управляющая компания Нефтепромышленного кластера.

Генеральным информационным партнером форума выступает ТАСС.