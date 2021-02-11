Лукашенко выступает за экономическую интеграцию с Россией

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает за экономическую интеграцию с Россией на равных условиях, отметив, что это выгодно обеим сторонам.

"Белоруссия будет выступать за экономическую интеграцию с РФ. Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов и на основе равноправия двух участников союза", - сказал он, выступая в четверг на открытии Всебелорусского народного собрания (ВНС).

"Жизненная необходимость заключается в равных условиях хозяйствования, энергопотреблении, доступа к рынкам, участия в госзакупках", - добавил президент. По его словам, "нет бесплатного газа, нефти или бесплатных финансовых ресурсов". "Нам надо одно - равные условия субъектам хозяйствования, и мы решим любые проблемы, тогда <...> весь белорусской народ с благодарностью будет смотреть на Россию и будет считать, что мы и здесь, в Беларуси, являясь оплотом нашего единого отечества, будем умирать за свою страну и за Россию в том числе", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией, в том числе поддержка кредитами белорусов, не является благотворительностью, так как страна платит в год России $1 млрд по кредитам, которые получает, и всегда возвращает их в срок. "Пока мы с Россией - и она не одинока. Исхожу из того, что и Беларусь для России будет оставаться абсолютным приоритетом. Уверен, что и с ее стороны будет честное понимание наших стремлений к сотрудничеству к другим странам", - сказал он.

По словам Лукашенко наиболее "продвинутая интеграция - в Союзе Беларуси и России". Он напомнил о результатах референдума 1995 года, на котором белорусы высказались за интеграцию. "Забегая вперед скажу, что на масштабных социологических исследованиях [перед проведением Всебелорусского народного собрания] мы спросили, как они относятся к интеграции с Россией. Порядка 71% высказались за интеграцию", - сказал президент.