В "Газпроме" оценили экономический эффект от импортозамещения оборудования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Экономический эффект "Газпрома" от реализации проектов по импортозамещению оборудования в 2021 году может составить 18,3 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель начальника департамента импортозамещения технологий "Газпрома" Владимир Вавилов в ходе межотраслевого мероприятия "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли".

Согласно презентации, совокупный экономический эффект в 2016 году составил 5,3 млрд рублей и ежегодно рос. Так, в 2020 году показатель достиг отметки в 16,6 млрд рублей.

Вавилов также добавил, что "показателем эффективной работы "Газпрома" с российскими предприятиями в сфере импортозамещения и технологичного развития является существенное сокращение перечня наиболее важных видов продукции". В частности, если в 2015 году перечень включал в себя 486 наименований продукции, материалов и технологий, то 2020 году список состоял уже из 144 позиций.

О форуме

Выездное межотраслевое мероприятие "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли" проходит 11-12 февраля на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". В этом году отраслевые дни организованы при поддержке аппарата зампредседателя правительства РФ, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и правительства Тюменской области. Индустриальным партнером и соорганизатором мероприятия выступает АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Оператором мероприятия является Ассоциация нефтегазосервисных компаний-управляющая компания Нефтепромышленного кластера.