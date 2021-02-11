В "Газпроме" заявили, что не отказываются от разработки Штокмана

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Штокмановское газоконденсатное месторождение в Баренцевом море с запасами 3,9 трлн куб. м газа может быть введено в промышленную разработку в 2029 году. Об этом говорится в презентации к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий ПАО "Газпром" Владимира Вавилова на межотраслевом мероприятии "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли".

Сроки начала освоения Штокмана несколько раз откладывались из-за изменения параметров проекта, необходимых для принятия окончательного инвестиционного решения. Ранее Минэнерго РФ отмечало, что освоение месторождения ожидается не ранее 2025 года и будет зависеть от конъюнктуры мирового нефтегазового рынка.

Сам "Газпром" не называл конкретные сроки начала добычи газа на Штокмановском месторождении. В 2013 году Андрей Круглов, который на тот момент был заместителем председателя правления "Газпрома", сообщал, что холдинг может отложить освоение Штокмановского месторождения "для будущих поколений". Но уже в 2016 году другой зампред правления - Александр Медведев (покинул этот пост в 2019 году) - не исключил возможности возобновления проекта освоения Штокмановского месторождения уже "при жизни нынешнего поколения".

Ранее также сообщалось, что на базе Штокмана рассматривался проект строительства завода по сжижению газа мощностью 7,5 млн тонн в год - "Штокман СПГ". Но в августе 2019 года совет директоров "Газпрома" одобрил ликвидацию компании Shtokman Development AG, которая должна была стать оператором проекта по СПГ на базе Штокмановского месторождения.

В части других шельфовых проектов "Газпрома" в презентации к выступлению Вавилова отмечается, что в 2023 году планируется ввод в промышленную разработку Южно-Киринского месторождения, в 2025 году - месторождения Каменномысское-море.

Выездное межотраслевое мероприятие "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли" проходит 11-12 февраля на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". В этом году отраслевые дни организованы при поддержке аппарата зампредседателя правительства РФ, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и правительства Тюменской области. Индустриальным партнером и соорганизатором мероприятия выступает АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Оператором мероприятия является Ассоциация нефтегазосервисных компаний-управляющая компания Нефтепромышленного кластера. Генеральным информационным партнером форума выступает ТАСС.