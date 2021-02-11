Уровень диверсификации на нижегородском заводе 70-летия Победы будет выше 50%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Объем гражданской продукции в общем производстве нижегородского завода 70-летия Победы превысит 50% к 2030 году, сообщил на выездном межотраслевом мероприятии "ОПК - ТЭК 2021" заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу к 2025 году нарастить объем выпускаемой гражданской продукции предприятиями ОПК до 30%, а к 2030 году - до 50%.

"У нас холдинг - интегрированная структура, это одно из дочерних обществ, всего их порядка 70. У нас стоит задача по холдингу выйти на эти цифры. Если говорить по этому заводу, то мы планируем превалирование гражданской продукции - высокотехнологичной над военной. Это новый завод, и на нем проще осваивать новую продукцию. Здесь будет [итоговый] процент выше, чем в послании президента", - сказал Ведров, отвечая на вопрос ТАСС.

Среди образцов гражданской продукции, производимых на заводе, - автоматические системы хранения для складских помещений, превосходящие зарубежные аналогии, производство комплектующих для карьерной техники, сельхозтехники. Также завод занимается сварочными работами, механической обработкой, на предприятии разрабатывают в том числе подводный беспилотник "Сарма".

АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" - это новый завод АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", построенный в Нижнем Новгороде, пилотный проект оборонной промышленности страны. По объемам и масштабам поставленных задач он не имеет отечественных аналогов. Это новое современное производство, объединившее инновации в области машиностроения. Задача завода - выпуск перспективных вооружений и военной техники, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа и государственной программы вооружения. На предприятии, по данным сайта, трудится более 5 тыс. человек, оно является одним из крупнейших в городе.

Выездное межотраслевое мероприятие "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли" проходит 11-12 февраля на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". В этом году отраслевые дни организованы при поддержке аппарата зампредседателя правительства РФ, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и правительства Тюменской области. Индустриальным партнером и соорганизатором мероприятия выступает АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Оператором мероприятия является Ассоциация нефтегазосервисных компаний - управляющая компания Нефтепромышленного кластера. Генеральным информационным партнером форума выступает ТАСС.