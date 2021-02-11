Эксперты: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, полагают опрошенные ТАСС эксперты. Кроме того, регулятор сохранит процентную политику на актуальном уровне в течение всего 2021 года, добавили они.

После года кризиса, вызванного распространением пандемии COVID-19, мировая экономика постепенно начинает выходить из застоя. Прирост вновь заболевших постепенно снижается, также правительствами была запущена вакцинация населения, а последняя статистика по экономике, как правило, оказывается лучше ожиданий. Тем не менее, для перехода к постепенному ужесточению денежно-кредитной политики в России время пока еще не пришло, полагают эксперты. Это связано как с сохраняющимися эпидемиологическими рисками, так и со слабостью экономики (в первую очередь потребительской активности) и отсутствием планов по повышению ставок у мировых ЦБ.

Так, более двадцати опрошенных ТАСС компаний на финансовом рынке единогласно склоняются к тому, что на заседании в пятницу, 12 февраля, Банк России продолжит держать взятую в сентябре паузу, сохранив ключевую ставку на уровне 4,25%. Более того, большинство аналитиков полагают, что ставка не будет меняться на протяжении всего года.

Макроэкономические показатели

Как правило, Банк России принимает решение по процентной ставке в первую очередь в зависимости от темпов инфляции потребительских цен (ИПЦ). "В пользу сохранения процентной политики говорит ускорение ИПЦ до 4,9% г/г в декабре и до 5,2% г/г в январе (что выше прогнозного диапазона), повышенный уровень инфляционных ожиданий населения (10,5%) в январе, а также более длительный, чем ожидалось, характер инфляционного давления в сельскохозяйственном секторе и отсутствие явного дезинфляционного эффекта низкого спроса", - рассказал главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Ранее Банк России заявлял, что проинфляционные факторы, которые привели к такому росту цен, имеют временный характер, а их влияние постепенно будет снижаться в 2021 году, отметил аналитик "Газпромбанк - управление активами" Дмитрий Турмышев. Однако на ближайшем заседании ЦБ, скорее всего, даст сдержанный комментарий относительно дальнейшей ДКП - без явного определения направления в среднесрочной перспективе, добавил эксперт.

В свою очередь стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Николай Минко полагает, что регулятор может заявить о завершении цикла снижения ставки. "В условиях роста инфляции дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет только разгонять инфляционную спираль, и возвращение на целевой уровень Банка России может затянуться", - пояснила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Еще одним фактором против очередного смягчения ДКП является последняя статистика по экономике, которая оказалась лучше ожиданий. "Росстат сообщил, что ВВП страны в 2020 году сократился на 3,1%. Снижение оказалось значительно меньшим, что ожидали в ЦБ (4-5%)", - пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Наибольший интерес на предстоящем заседании вызовут новые макропрогнозы ЦБ РФ, также подчеркнула руководитель отдела макроэкономического анализа "Финам" Ольга Беленькая. "В частности, интересен вопрос об актуальности прогноза по прохождению пика годовой инфляции в I квартале с последующим замедлением до 3,5-4% к концу года, сроки восстановления экономики РФ к докризисному уровню (ранее ЦБ оценивал, что это случится лишь в первом полугодии 2022 года), а также изменение оценки соотношения проинфляционных и дезинфляционных рисков", - пояснила специалист.

С оглядкой на Запад

Еще одним фактором, который влияет на решение Банка России не снижать ставку, является формирование более осторожных ожиданий рынка по поводу будущей политики ФРС в условиях бюджетного стимулирования экономики правительством США, добавила руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

Санкционные риски также должны приниматься во внимание, несмотря на то, что цены на нефть выросли и рубль торгуется на уровнях более слабых, чем в конце прошлого года, добавила эксперт.

"Новый американский президент Джо Байден заявил, что исключает "перезагрузку" в отношениях с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия". В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жестких антироссийских санкций (госдолг, банки) от новой администрации Байдена. Однако повышенная неопределенность негативно сказывается на отношении инвесторов к рублевым активам", - рассказал Михаил Васильев, добавив, что Банк России должен быть готов быстро отреагировать на случай ухудшения отношений с США, и относительно высокая рублевая процентная ставка помогает снизить риски оттока капитала.

Помимо прочего, другие центральные банки развивающихся рынков также остановили снижение своих ставок.

Ставка может остаться неизменной до конца года

На предстоящем заседании регулятор может дать сигнал о более ранней нормализации процентной политики - повышении ключевой ставки до 5-6%. "Ранее ожидалось, что старт процесса начнется в середине 2022 года. Рост фактической инфляции, усиление краткосрочных инфляционных рисков и ожидание более быстрого преодоления кризиса (спад ВВП в 2020 году оказался заметно ниже прогнозов) могут стимулировать ЦБ начать повышать ставку раньше", - считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

В свою очередь главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев считает, что ближе к концу 2021 года ставка будет повышена до 4,5% с целью сгладить ценовые дисбалансы на фоне восстановительной фазы роста экономики и сохраняющихся "завышенных" инфляционных ожиданий. ЦБ может рассмотреть вопрос об увеличении ставки и на апрельском заседании в случае, если разворот в годовой инфляции окажется менее выраженным, чем ожидается, добавил главный экономист аналитического департамента BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Тем не менее, большинство опрошенных экспертов не ждут изменения риторики регулятора в плане появления намеков на повышение ставки как минимум до конца текущего - начала 2022 года.

"Спровоцировавшая инфляцию активность роста кредитования во многом обусловлена различными программами поддержки и субсидирования, которые постепенно будут сворачиваться", - отметил начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. "Это само по себе будет выступать сдерживающим фактором вместе с нормализацией бюджетного дефицита. В этих условиях целесообразно выдержать паузу, прежде чем принимать решение об ужесточении политики", - пояснил он.

Прогнозы участников рынка: