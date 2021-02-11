FT: Microsoft пыталась приобрести фотохостинг Pinterest за $51 млрд

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Microsoft вела переговоры о покупке за $51 млрд фотохостинга и сервиса для хранения визуальных закладок Pinterest. Об этом в четверг сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Сделка, возможность осуществления которой обсуждалась последние месяцы, могла стать крупнейшей в истории Microsoft. Издание отмечает, что идея приобрести Pinterest вписывается в стратегию корпорации по "расширению портфеля приложений, которые могли бы работать на базе облачной платформы Azure". В настоящее время фотохостинг использует облачный сервис Amazon Web Services.

По данным газеты, сейчас переговоры о покупке Pinterest, рыночная стоимость которого выросла на 600% за время пандемии коронавируса, не ведутся. Ранее руководство фотохостинга, количество ежемесячных пользователей которого превышает 450 млн человек, информировало о намерении остаться независимой компанией.

Издание напомнило, что в 2020 году Microsoft также была заинтересована в приобретении американского сегмента соцсети TikTok у китайской компании ByteDance. Кроме того, в 2016 году корпорация оформила сделку по покупке деловой социальной сети LinkedIn за $26 млрд. Владение приложениями с большим числом активных пользователей, как отмечает Financial Times, позволяет Microsoft улучшать другие собственные сервисы. В этой связи компания рассматривает Pinterest как "важный источник данных" для развития сервисов маркетинга.

Фотохостинг Pinterest, основанный американским предпринимателем Беном Зильберманом, был запущен в 2010 году. Сервис, штаб-квартира которого расположена в Сан-Франциско, позволяет создавать тематические коллекции (так называемые доски) из изображений и делиться ими с другими пользователями.