Экспорт французских вин просел почти на 14% из-за пошлин США и пандемии

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Доходы французских экспортеров вин и прочего алкоголя заметно сократились в минувшем году на фоне введения заградительных пошлин в США и глобального кризиса в сфере здравоохранения. Об этом говорится в отчете французской Федерации экспортеров вин и спиртосодержащих напитков (FEVS), опубликованном в четверг.

"Экспорт французских вин и спиртосодержащих напитков упал до €12,1 млрд (-13,9%). Это снижение в первую очередь связано с налогами на вино в США, и тенденция лишь усилилась с весны, когда распространилась пандемия COVID-19. В этих условиях экспорт данной продукции вернулся к уровню 2016 года", - констатировала организация.

Согласно отчету, самый сильный спад наблюдался в США, где с 2020 года были введены заградительные пошлины до 25% на некоторые сорта французских вин, а также в Сингапуре. За прошлый год на американской территории выручка экспортеров упала на 18%, до €3,1 млрд, а объемы поставок сократились на 5,5%. Даже в КНР, где перед китайским Новым годом были введены жесткие ограничения для борьбы с эпидемией коронавируса, экспорт упал только на 15,2%, до уровня в €809 млн. В целом спад по Азиатскому региону (КНР, Гонконг, Сингапур) составил 19,4%, экспорт упал до €1,9 млрд.

"Еще за год до этого мы предупреждали, что 2020-й будет трудным, но реальность превзошла ожидания. В этой особенно сложной ситуации французские экспортеры вин и спиртных напитков нашли ресурсы, чтобы справиться с кризисом. Борясь за сохранение своих позиций, они готовятся к будущему восстановлению, на которое мы все рассчитываем в 2021 году", - заявил председатель FEVS Сезар Жирон.

Он добавил, что считает сложившуюся в США ситуацию наиболее серьезной, и предупредил о риске для французских поставщиков потерять этот крупнейший рынок сбыта. "Урегулирование этого конфликта должно происходить в первую очередь на европейском уровне: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна решить этот вопрос напрямую и без промедления с президентом США Джо Байденом", - заявил Жирон, добавив, что рассчитывает также обсудить эту проблему на встрече с премьер-министром Франции Жаном Кастексом 15 февраля.

Ситуация для российских экспортеров оказалась более благополучной. За первое полугодие 2020 года экспортные поставки винодельческой продукции из России выросли на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Страна экспортировала 1,23 млн литров винодельческой продукции, наиболее активная динамика роста наблюдалась в категории игристых вин (+34%). Основными рынками сбыта остаются страны ближнего зарубежья.