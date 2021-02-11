Атомный ледокол "Арктика" возобновит проводку судов после ремонта 18-20 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Головной ледокол проекта 22220 "Арктика" после ремонта в Мурманске возобновит ледовую проводку судов в Обской губе. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель генерального директора ГК "Росатом" Вячеслав Рукша.

"Отсутствие по ряду причин надлежащей системы отсоса паров масла в цилиндрах низкого давления потребовало возврата ледокола из морей на базу [в Мурманск]. Система смонтирована, надеюсь, все необходимые технические решения окажутся, как требуется. Ожидается, что где-то числа 18-20 февраля ледокол должен уйти на работу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года универсальный атомный ледокол "Арктика" отправился из Мурманска в первый рабочий рейс.

Атомный ледокол "Арктика" - первый из серии 22220, был заложен на Балтийском заводе (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) 5 ноября 2013 года, спущен на воду 16 июня 2016 года. Помимо "Арктики", в серию войдут еще четыре ледокола: "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Планируемые даты их ввода в эксплуатацию: 2021, 2022, 2024 и 2026 годы.

Уникальная двухосадочная конструкция позволяет использовать атомоходы проекта 22220 как в глубокой воде, так и в устьях полярных рек. Это преимущество делает судно универсальным и увеличивает географию его эксплуатации. Серия принципиально новых атомных судов проекта 22220, созданных для решения стратегических задач по освоению и развитию Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в западном районе Арктики, что позволит достигнуть необходимого уровня грузоперевозок по Северному морскому пути. Также сейчас осуществляется строительство головного ледокола проекта 10510 "Лидер", ввод в строй которого ожидается в 2027 году.