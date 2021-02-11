"Опора России" допустила возможность получения лицензий для бизнеса "в цифре" с 2022 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" допускает возможность перевода процедуры получения разрешений и лицензий для бизнеса полностью в электронный вид в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС в четверг президент "Опоры России" Александр Калинин.

"У нас недавно была встреча с вице-премьером и руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко <…>. Был подготовлен законопроект о реформе разрешительной деятельности. Сейчас начнется работа по его приведению в новый совершенно вид, с использованием новых технологий, чтобы система получения различного рода лицензий и разрешений также была удобна для гражданина, для предпринимательских организаций, чтобы это во многом было переведено в цифру. <…> Я думаю, это [перевод системы выдачи лицензий и разрешений в электронный вид] возможно сделать в следующем году", - сказал Калинин.

По его словам, предлагается создать "совершенно новую" систему лицензионно-разрешительной работы: цифровую, с отменой бумажного документооборота. Глава "Опоры России" отметил, что это потребует внедрения определенных технических решений и от бизнеса, но при этом он считает, что "это будет дешевле, чем проходить длительные, дорогостоящие проверки".

Калинин также допустил, что система получения лицензий и разрешений может быть упрощена, а на некоторые товары массового спроса лицензии можно будет отменить. "Если товар виден, чипирован в местах, где он продается, локация определена, то все услуги по движению акцизных товаров могут быть переведены в цифровой вид, упрощены, а на некоторые виды и не нужна будет такая лицензия", - считает он.

"Опора России" выступает за пересмотр процедуры и системы выдачи лицензий, а также за частичную отмену лицензирования на определенные виды товаров, заключил Калинин.