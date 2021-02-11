Завод, производящий зенитные комплексы "Тор", планирует войти в нефтепромышленный кластер

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Ижевский электромеханический завод "Купол", производящий зенитные ракетные комплексы "Тор", планируют включить в состав участников тюменского нефтепромышленного кластера. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах выездного межотраслевого мероприятия "ОПК - ТЭК 2021" заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров.

"Да, участие их [в нефтепромышленном кластере] возможно. Здесь есть представители, я пригласил технических специалистов "Купола", они знакомятся с представителями "Лукойла", "Газпром нефти". Относительно "Купола" это все реализуется", - сказал Ведров.

Он отметил, что несмотря на сильную загрузку предприятия производством ЗРК "Тор", компания имеет возможность производить продукцию для ТЭК на территории так называемого трехсотого производства, которое "Купол" приобрел ранее у "Ижмеха" (входит в "Концерн Калашников"). "Основные компетенции [на этом производстве] - системы охлаждения для атомной промышленности, для сложных производств. Серьезные системы. Специально закупили оборудование для создания теплообменников", - добавил собеседник.

Ранее ТАСС сообщал, что "Купол" приобрел "Производство 300" у "Ижмеха". На объекте площадью 100 тыс. кв. м планируется создать промышленный парк.

О заводе и кластере

Специализация завода - производство зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2", изготовление бортовой аппаратуры ракет "земля - воздух", модернизация ЗРК "Оса-АКМ" и "Тор-М1", сервисные услуги эксплуатантам - от проектирования, изготовления и доставки оборудования до монтажа изделий, обучения персонала, гарантийного обслуживания. В сентябре 2019 года в Ижевске Минобороны РФ подписало долгосрочный госконтракт с "Куполом" на поставки ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ", соглашение заключили в присутствии президента Владимира Путина.

В октябре 2019 года "Газпром нефть", правительство Тюменской области и Ассоциация нефтегазосервисных компаний заключили соглашение о создании регионального нефтепромышленного кластера. Документ подписали председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Ассоциации нефтегазосервисных компаний Владимир Борисов. Сейчас в кластер входят десятки предприятия из нескольких регионов.

О совещании

Выездное межотраслевое мероприятие "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли" проходит 11-12 февраля на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". В этом году отраслевые дни организованы при поддержке аппарата зампредседателя правительства РФ, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и правительства Тюменской области. Индустриальным партнером и соорганизатором мероприятия выступает АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Оператором мероприятия является Ассоциация нефтегазосервисных компаний-управляющая компания Нефтепромышленного кластера.

Генеральным информационным партнером форума выступает ТАСС.