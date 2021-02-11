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"Русал" приобретает алюминиевое производство в Германии Aluminium Rheinfelden

Компания планирует увеличить производство сплавов до 30 тыс. тонн в год

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Русал" подписал договор о покупке активов алюминиевого производителя Aluminium Rheinfelden в Германии, говорится в сообщении компании.

"Русал" объявляет о подписании соглашения о покупке активов компании Aluminium Rheinfelden GmbH", - говорится в сообщении. Российская компания ожидает одобрения сделки Федеральным министерством экономики и энергетики и Федеральным антимонопольным ведомством ФРГ.

В рамках долгосрочной стратегии развития "Русал" планирует увеличить производство сплавов Aluminium Rheinfelden до 30 тыс. тонн в год.

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