"Русал" приобретает алюминиевое производство в Германии Aluminium Rheinfelden

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Русал" подписал договор о покупке активов алюминиевого производителя Aluminium Rheinfelden в Германии, говорится в сообщении компании.

"Русал" объявляет о подписании соглашения о покупке активов компании Aluminium Rheinfelden GmbH", - говорится в сообщении. Российская компания ожидает одобрения сделки Федеральным министерством экономики и энергетики и Федеральным антимонопольным ведомством ФРГ.

В рамках долгосрочной стратегии развития "Русал" планирует увеличить производство сплавов Aluminium Rheinfelden до 30 тыс. тонн в год.