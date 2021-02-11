Первый серийный ледокол проекта 22220 планируется сдать к сентябрю 2021 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Первый серийный ледокол проекта 22220 - "Сибирь" - планируется сдать в эксплуатацию к осени текущего года. Об этом говорится в презентации начальника оперативного отдела флота, начальника Штаба морских операций Атомфлота Владимира Арутюняна к выступлению на конференции "Argus СПГ 2021: СНГ и глобальные рынки".

Подписание акта сдачи судна может состояться в конце августа, отмечается в материалах к выступлению.

Второе судно проекта - ледокол "Урал" - намечено ввести в эксплуатацию к октябрю 2022 года.

Головной ледокол этого проекта - "Арктика" - введен в эксплуатацию 21 октября 2020 года.

К настоящему времени на Балтийском заводе также заложены третий и четвертый серийные ледоколы проекта 22220 - "Якутия" и "Чукотка". Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год и на 2026 год соответственно. Также ранее сообщалось, что госкорпорация "Росатом" надеется в 2025 году законтрактовать строительство еще двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220 - с учетом головного ледокола "Арктика", введенного в эксплуатацию осенью 2020 года, количество ледоколов этого проекта может достичь семи.

Серия принципиально новых атомных судов проекта 22220, созданных для решения стратегических задач по освоению и развитию Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в западном районе Арктики, что позволит достигнуть необходимого уровня грузоперевозок по Северному морскому пути. Уникальная двухосадочная конструкция позволяет использовать атомоходы проекта 22220 как в глубокой воде, так и в устьях полярных рек. Это преимущество делает судно универсальным и увеличивает географию его эксплуатации.