Грузопоток по СМП в 2024 году может достичь 60 млн тонн

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в 2024 году прогнозируется в объеме 60 млн тонн, что вдвое выше текущих показателей, но на четверть ниже целевого, утвержденного федеральным проектом "Северный морской путь", следует из презентации начальника оперативного отдела флота, начальника штаба морских операций "Атомфлота" Владимира Арутюняна к выступлению на конференции "Argus СПГ 2021: СНГ и глобальные рынки".

"В прошлом году, в 2020 году мы достигли 32,9 млн тонн, почти 33 млн тонн грузоперевозок по Северному морскому пути. Ожидаем, что в ближайшее время мы выйдем на 37 млн тонн, и в 2024 году - 60 млн тонн. К сожалению, не известно, будет ли достигнута цифра, указанная президентом, в 80 млн тонн", - сказал Арутюнян.

В презентации отмечается, что грузопоток по Северному морскому пути в 2021 году запланирован примерно на уровне прошлого года. Увеличение этого показателя до 37 млн тонн ожидается по итогам 2022 года. Грузопоток по итогам 2030 года может достичь 125 млн тонн.

Ранее СМИ сообщали, что Росатом (курирует федеральный проект "Северный морской путь") предложил снизить цель по грузопотоку в Арктике на 25% из-за изменений в планах по трем проектам, в том числе по "Востокуглю". Летом 2020 года источник ТАСС, близкий к Росатому, отмечал, что госкорпорация не располагает открытой информацией от компаний, работающих в Арктике, для проведения существенной корректировки целевого показателя по объему проводки грузов по СМП в среднесрочной перспективе.

Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев также в сентябре прошлого года сообщал, что большинство компаний, обеспечивающих загрузку Северного морского пути до целевого показателя в 80 млн тонн к 2024 году, сохраняют планы по реализации своих проектов. В октябре 2020 года отмечалось, что российские компании - "Новатэк", "Газпром нефть", "Роснефть" и "Норникель" - взяли обязательство перевозить по Севморпути к 2024 году 73,9 млн тонн грузов.

О Севморпути

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.