"Эксперт РА" повысил рейтинг Совкомбанка до уровня ruАА

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Совкомбанка сразу на две ступени - до уровня ruАА со "стабильным" прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruA+ с "позитивным" прогнозом, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

В сообщении отмечается, что агентство пересмотрело кредитный рейтинг после включения Совкомбанка в перечень системно значимых кредитных организаций.

"Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, высоким уровнем качества управления и рентабельности бизнеса, комфортным запасом ликвидности, адекватными качеством активов и запасом капитала", - указано в сообщении.

Совкомбанк - российский универсальный банк с активами в 1,6 трлн рублей по международным стандартам финотчетности. Входит в перечень системно значимых кредитных организаций ЦБ РФ. У банка более 2,2 тыс. отделений и мини-офисов в 76 регионах России. Совкомбанк обслуживает 8,3 млн физических лиц, в том числе 7,6 млн заемщиков и более 500 тыс. вкладчиков.