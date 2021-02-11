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Международные резервы РФ за неделю снизились на $3,4 млрд

По данным Банка России, сокращение резервов произошло в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ по данным на 5 февраля 2021 года сократились на 0,6% (или на $3,4 млрд) по сравнению с показателем на 29 января и составили $586,1 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, сокращение резервов произошло в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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