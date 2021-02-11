Глава Банка Англии считает, что ЕС намерен ограничить доступ Британии к своему финрынку

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Банка Англии Эндрю Бейли раскритиковал Евросоюз за блокирование доступа лондонского Сити к европейским финансовым площадкам. Об этом пишет в четверг газета The Times в статье, посвященной выступлению в среду главы учреждения, выполняющего функции центрального банка страны.

В качестве примера подобных двойных стандартов Бейли затронул тему принципа эквивалентности - когда регулирование какой-либо страны признается полностью соответствующим европейскому. Так, глава Банка Англии упомянул недавнее предоставление Евросоюзом принципа эквивалентности клиринговым палатам США.

При этом для компаний Великобритании, которые в вопросе клиринга деривативов действуют по тем же стандартам, что и в Соединенных Штатах, принцип эквивалентности предоставлен лишь на временной основе и лишь ряду секторов. Это было сделано, чтобы избежать потрясений на рынках сразу после завершения переходного периода 1 января 2021 года.

Бейли обратил внимание на то, что Евросоюз, помимо США, предоставил принцип эквивалентности таким странам, как Канада, США, Австралия и Бразилия, а также Гонконгу, которые оказались в более выгодном положении, чем Великобритания. Он также осудил попытки Брюсселя влиять на выработку британских финансовых стандартов и требовать от Лондона больше, чем от других партнеров.

"ЕС заявлял о том, что он должен лучше понимать, как Великобритания намерена дополнять или изменять будущие правила. Подобные стандарты ЕС не применяет к какой-либо другой стране и, как я подозреваю, не допустил бы по отношению к себе", - заявил Бейли. "Я не могу на самом деле сказать, чего ЕС добьется этим, но я опасаюсь, что подход, в котором ЕС диктует и определяет правила и стандарты, которые мы должны иметь в Великобритании, не сработает", - добавил он. The Times назвала высказывания главы Банка Англии самыми жесткими по этой теме до настоящего момента.

Риски фрагментации рынков

Глава Банка Англии считает подход Брюсселя ошибочным, предупреждая, что это может привести к росту издержек по обе стороны Ла-Манша. "Евросоюз намерен отрезать Великобританию от себя? На данный момент есть свидетельства подобных намерений, но я думаю, что это будет ошибкой. Я думаю, что это приведет к фрагментации рынков", - приводит его слова газета The Daily Telegraph.

"Проблема с фрагментацией рынков в том, что она повышает стоимость финансирования для всех, в том числе для граждан ЕС. Это приведет к повышению стоимости ведения бизнеса в ЕС, и я думаю, что это ошибка", - добавил Бейли.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. Согласно распространенным накануне оценкам Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR), ущерб экономике Лондона от выхода Великобритании из Евросоюза может достигать £9,5 млрд ($13 млрд) в год. В особенно сложном положении оказались компании из сферы услуг, занимающих около 80% в структуре британского ВВП. Половину экспортной выручки в этой области обеспечивают компании из Лондона.