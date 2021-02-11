МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 разрешила пассажирам перевозить в салоне самолета до пяти животных вместо двух, нововведение вступит в силу с 15 февраля, говорится в сообщении авиаперевозчика.

"S7 Airlines увеличила число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных с двух до пяти, - отмечается в сообщении. - Измененные правила перевозки животных вступают в силу 15 февраля 2021 года", - отмечается в сообщении.

При этом на отдельном месте рядом с хозяином могут путешествовать не более двух питомцев, остальные размещаются под впереди стоящим креслом.

"Мы разрешили перевозку животных на соседнем кресле в декабре прошлого года и отмечаем высокий спрос на новый сервис. Только с начала года услугой перелета на отдельном месте воспользовалось более 400 путешественников - конечно, в полете хочется быть рядом с питомцем. Мы внимательно относимся к обратной связи от пассажиров, поэтому теперь в салоне самолетов S7 Airlines могут одновременно лететь до пяти животных. При этом все правила размещения любимцев, которые учитывают строгие требования безопасности полетов и интересы всех пассажиров на борту, сохраняются", - отметила директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина.

В авиакомпании уточнили, что перелет питомца на соседнем кресле нужно запланировать заранее и сразу оформить авиабилет на два места - на себя и на животное. Авиабилет для животного не включает питание и провоз багажа вне зависимости от тарифа. Оформить такую перевозку питомца можно в контактном центре или представительствах S7 Airlines.

В салоне животное может размещаться только в экономическом классе, на месте у окна рядом со своим хозяином. Исключения составляют места Extra Space, у проходов и аварийных выходов. "В течение всего полета кошка, собака или птица должна оставаться внутри жесткого контейнера, не превышающего по длине, ширине, высоте 55х40х40 см. Контейнер закрепляется на кресле специальными ремнями безопасности (именно поэтому исключается перевозка в мягких переносках). Вес животного с учетом контейнера не должен превышать 23 кг", - пояснили в S7.

Второй вариант перелета животного в салоне - под впереди стоящим креслом. В таком случае питомец весом не более 10 кг размещается в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой закрывающейся сумке-переноске.