Совет при президенте РФ по кодификации не поддержал законопроект о налоге на криптовалюту

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в четверг не поддержал внесенный в Госдуму правительственный законопроект о введении в Налоговый кодекс РФ норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Об этом сообщила пресс-служба совета.

"По итогам рассмотрения совет заключил, что законопроект не может быть поддержан без предварительной выработки и реализации единого подхода российского законодательства к регулированию отношений по поводу цифровой валюты, не относящихся к категории цифровых прав", - говорится в сообщении.

Как указал председатель совета, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в Гражданском кодексе РФ (ГК РФ) понятия цифровой валюты сейчас нет, а цифровые права определяются как названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права. Депутат заметил, что в принятом ранее законе о цифровых финансовых активах цифровая валюта рассматривается как вид платежного средства, ограниченный в использовании.

"То есть с помощью закона о цифровых финансовых активах признается факт наличия цифровых валют как особых объектов, а также их способность использоваться как средство платежа, а не просто имущество, при этом запрещено предлагать их к оплате, - сказал Крашенинников. - Таким образом, цифровая валюта прямо цифровым правом не названа, в ГК РФ такого объекта, как цифровая валюта, нет, отнесение цифровой валюты в законе о цифровых финансовых активах просто к имуществу создает большую правовую неопределенность".

По мнению совета, установление налогового режима цифровых валют невозможно без уточнения круга объектов, которые могут быть отнесены к категории "цифровая валюта".

О законопроекте

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2020 года. Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом, при этом доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а осуществление операций, связанных с ее обращением, не будет признаваться объектом обложения НДС. В соответствии с проектом налоговые органы получат право при установлении признаков, указывающих на возможное нарушение налогового законодательства, истребовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой, однако для этого потребуется согласие руководителя или заместителя руководителя вышестоящего налогового органа или Федеральной налоговой службы России.

Законопроект предусматривает, что граждане РФ и постоянно проживающие в стране на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства, российские организации, их филиалы и представительства, а также международные организации, созданные на территории РФ, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превысит 600 тыс. руб.