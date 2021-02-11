NY Post: россиянин приобрел особняк в США за $140 млн наличными

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Россиянин приобрел самый дорогой в истории штата Флорида особняк почти за $140 млн наличными. Как сообщила в среду газета New York Post, он пожелал остаться неназванным.

"Новая резиденция расположена в Палм-Бич, на земле, некогда принадлежавшей бывшему президенту Дональду Трампу", - указывается в публикации.

По данным издания, особняк Трампа, расположенный примерно в 100 км от Майями, в 2008 году был куплен российским предпринимателем Дмитрием Рыболовлевым за $95 млн. Позже он снес здание, а территорию разделил на три части, которые продал за $108,2 млн. На одном из участков был построен новый особняк, гостевой дом и бассейн, которые и были проданы неназванному россиянину, указывает New York Post. Согласно ее информации, сделка состоялась в течение суток после осмотра недвижимости.