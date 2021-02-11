Минэнерго Украины анонсировало эксперимент по отключению страны от энергосистемы России

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Украинская энергосистема должна следующей зимой, по крайней мере в течение недели, продемонстрировать возможность автономной работы, без связки с энергосистемами Белоруссии и России. Об этом заявил в четверг и.о. главы Минэнерго страны Юрий Витренко.

"Уже следующей зимой мы должны продемонстрировать возможность автономной работы, по крайней мере, в течение недели. Вначале зимой, потом летом", - сказал он во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией, которая траслировалась в Zoom.

Витренко сообщил, что это будет одним из шагов на пути к реализации планов Киева полностью отсоединиться от энергосистем Белоруссии и России в 2023 году и присоединиться к европейской ENTSO-E.

Энергосистемы трех стран работают в связке исторически, еще с советских времен. В рамках двусторонних договоров между операторами этих систем возможна поставка так называемой аварийной помощи, коммерческий импорт электроэнергии. Кроме того, возможны взаимные перетоки электроэнергии между системами ввиду особенностей их функционирования. В настоящее время Украина импортирует электроэнергию как из Белоруссии, так из России. Это происходит преимущественно в связи с дефицитом энергогенерирующих мощностей внутри страны.

На Украине после госпереворота в 2014 году был провозглашен курс на евроатлантическую интеграцию. В сфере электроэнергетики власти страны заявили о намерении полностью интегрировать страну в энергосистему ЕС.