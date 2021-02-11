Парк "Пассажиравтотранса" Петербурга получил 65 автобусов на экологическом топливе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Парк автобусного перевозчика ГУП "Пассажиравтотранс" Санкт-Петербурга получил 65 новых низкопольных автобусов ЛиАЗ-529267 на экологическом топливе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе вице-губернатора города Максима Соколова.

"Парк пассажирской техники Санкт-Петербурга пополнился современными автобусами ЛиАЗ-529267. Сразу 65 единиц экологически чистого транспорта поступило в СПб ГУП "Пассажиравтотранс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый подвижной состав с двигателем стандарта Евро-5 соответствует всем экологическим стандартам. Каждая машина рассчитана на перевозку 113 пассажиров и приспособлена для маломобильных групп граждан. Салоны автобусов оборудованы 30 местами для сидения, мультимедийными табло, устройствами для бесконтактной оплаты проезда и для подзарядки мобильных гаджетов. Автобусы на метане в ближайшее время выйдут на маршруты в разных районах города.

По словам вице-губернатора, в текущем году также планируется обновление троллейбусного парка 73 машинами нового поколения "Адмирал". Сейчас в городе курсируют 87 троллейбусов этой модели. "В текущем году начнется проектирование нового парка на 400 электробусов, который планируется построить в ближайшие годы в Красногвардейском районе. Это внесет существенный вклад в улучшение экологической ситуации в городе", - привели в пресс-службе слова Соколова.

Обновление пассажирского подвижного состава города проходит в рамках перехода на новую транспортную модель, которая в том числе предусматривает увеличение емкости подвижного состава общественного транспорта на 25%. Благодаря реформе, которую планируется внедрить к 2022 году, улично-дорожная сеть города отдаст приоритет общественному транспорту.

Парк "Пассажиравтотранса" включает около 1,9 тыс. автобусов, из которых более 1,7 тыс. работают на дизельном топливе и более 200 - на метане. Предприятие обслуживает 159 городских и пригородных маршрутов. В 2021 году предприятие планирует закупить 54 единиц экологичного транспорта.