Кондратьев: на Кубани 50 автозаправок построены с нарушениями или без разрешений

КРАСНОДАР, 11 февраля. /ТАСС/. Законность размещения автомобильных заправочных станций проверили в Краснодарском крае. Проверка показала, что 50 АЗС в регионе построены с нарушениями или без необходимых разрешений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В конце прошлого года после взрыва газовой заправки в Васюринской, поручал проверить законность размещения АЗС в крае. 50 заправок оказались построены с нарушениями законодательства или возведены без разрешения", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что в регионе будет создана межведомственная комиссия с участием профильных министерств, Ростехнадзора и Роспотребнадзора для решения данных проблем. "Будем принимать решения по тем районам, где продолжается такая вакханалия. Необходимо навести порядок. Это в первую очередь вопрос безопасности жителей и гостей края", - подчеркнул глава региона.

В конце июля 2020 года на трассе возле станицы Васюринской в Динском районе на газовой заправке произошел пожар, пострадали шесть человек, один из них впоследствии умер в больнице. Следственными органами Кубани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Владелец заправочной станции арестован, полиция и прокуратура региона начали проверки по факту пожара.