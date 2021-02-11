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В Северной Осетии введут почти 250 тыс. кв. м жилья в 2021 году по нацпроекту

Более 70% ежегодно вводимого в республике жилья строится с привлечением средств граждан в рамках федерального закона о долевом строительстве

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 февраля. /ТАСС/. Почти 250 тыс. кв. м жилья будет введено в Северной Осетии в 2021 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину на встрече в Москве, говорится на сайте главы и правительства региона.

"В прошедшем году было введено в эксплуатацию 239 094 квадратных метра жилья. На 2021 год нацпроектом для республики установлен целевой показатель в размере 248 тыс. кв. м, который также планируется достичь", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Минстрое республики, более 70% ежегодно вводимого в республике жилья строится с привлечением средств граждан в рамках федерального закона о долевом строительстве.

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году Северная Осетия ввела в эксплуатацию более 228,9 тыс. кв. м жилья, что превышает показатели годового плана почти на 15 тыс. кв. м.

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