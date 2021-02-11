Объем сельхозпродукции в Волгоградской области в 2020 году вырос почти на 12%

ВОЛГОГРАД, 11 февраля. /ТАСС/. Объем валовой продукции сельского хозяйства Волгоградской области составил в 2020 году 167 млрд рублей, это почти на 12% больше, чем годом ранее, сообщили в четверг ТАСС в комитете сельского хозяйства региона (облсельхозе).

"Если в 2019 году валовый объем сельхозпродукции составлял 149 млрд рублей, то по итогам 2020 года он вырос на 12 млрд - до 167 млрд рублей - произошло увеличение примерно на 12%", - сказала представитель облсельхоза.

Она уточнила, что такой рост, несмотря на пандемию, удалось обеспечить за счет развития перерабатывающих мощностей, мелиорации, увеличения числа крестьянско-фермерских хозяйств и их грантовой поддержки.

"В 2020 году Волгоградская область оказалась на первом месте в Южном федеральном округе (ЮФО) по темпам роста поголовья крупного рогатого скота. В этом году перед животноводами региона стоит задача улучшения генетического фонда, расширения географии реализации продукции с учетом экспортных возможностей", - подчеркнула представитель областного комитета сельского хозяйства. Она отметила, что на 2021 год сохранены все действовавшие программы государственной поддержки аграриев.

Волгоградская область относится к зоне рискованного земледелия. В частности, сухая осень 2014 года и малоснежная зима 2014-2015 годов привели к гибели озимых на площади 160 тыс. га, из-за чего их пришлось пересевать весной. Урожай в 2015 году составил 3 млн тонн, в 2016 году - 4,5 млн тонн, а в 2017 году в Волгоградской области был собран рекордный за последние 40 лет урожай зерна - 5,6 млн тонн. Летом 2018 года из-за почвенной засухи погибли посевы на площади около 300 тыс. га, тем не менее было собрано почти 3,7 млн тонн зерна. В 2019 году урожай зерновых в регионе составил 4,6 млн тонн, в 2020 году - 5 млн тонн.