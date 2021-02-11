Дуров заверил, что данные пользователей Telegram не будут использоваться для таргетинга

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Личные данные пользователей мессенджера Telegram не будут использоваться для рекламного таргетинга, сообщил основатель сервиса Павел Дуров в своем официальном канале.

"Мы считаем, что собирать личные данные пользователей для таргетинга аморально. Нам нравится подход думающих о конфиденциальности сервисов, <...> которые осуществляют монетизацию без сбора информации о пользователях", - говорится в сообщении.

Дуров добавил, что если разработчики Telegram введут рекламу в каналах, то она будет контекстной, а не таргетированной.