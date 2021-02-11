Биржевые индексы США вновь незначительно растут на данных по рынку труда

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Основные биржевые индексы США возобновили приостановившийся в среду рост при открытии торгов утром в четверг.

Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones поднялся на 91,42 пункта (+0,29%), до уровня 31 529,22. Индекс S&P 500 повысился на 14,43 пункта (+0,37%), до отметки 3 924,31. Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 67,91 пункта (+0,49%), до 14 040,44.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI при этом начала день снижением на 0,12%, до $58,61 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,08%, до $1 844,30 за тройскую унцию.

Положительными факторами, влияющими на американские биржи, стали опубликованные утром четверга данные по безработице, которые оказались несколько лучше, чем ожидалось: число американцев, обратившихся за последнюю неделю с первичными заявками на получение пособия по безработице, составило 793 тыс., в то время как прогнозы давали цифру около 812 тыс. Также росту бирж способствуют продолжающие поступать данные о квартальной отчетности компаний, также превосходящие ожидания аналитиков. "Доходы компаний оказались просто феноменальными. Сохраняются фундаментальные причины, которые способствуют росту бирж", - приводит газета The Wall Street Journal комментарий главного рыночного аналитика BNP Paribas Asset Management Дэниэла Морриса.

Ключевые американские индексы показывали стабильный, пусть и небольшой, рост всю прошлую неделю и в начале этой. Однако в среду показатели начали колебаться и проседать.