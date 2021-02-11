Россельхознадзор запретил ввоз свиней из Танзании из-за вспышки АЧС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 11 февраля 2021 года запретил ввоз свиней из Танзании из-за вспышки африканской чумы свиней в стране. Об этом говорится в материалах ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Танзании, Объединенной республики, эпизоотической обстановки по инфекции вирусом африканской чумы свиней с 11 февраля 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Танзании, Объединенной республики, следующей продукции: диких свиней, домашних свиней, спермы домашних свиней, полученных in vivo эмбрионов домашних свиней, продуктов убоя свиней, отходов и навоза от свиней", - отмечается в материалах.

Кроме того, вводится запрет на ввоз бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки, охотничьих трофеев, а также продукции, содержащей свинину, за исключением видов продукции, прошедших обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС. Также запрещаются поставки готовой продукции, содержащей в своем составе свинину или сырье животного происхождения (из свинины); сырья животного происхождения (из свинины), предназначенного для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.

Одновременно Россельхознадзор ввел запрет на транзит по территории Российской Федерации домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней из Танзании.