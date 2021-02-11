Мишустин утвердил сокращение допустимого числа заместителей главы ФАС до 10

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о сокращении допустимого числа заместителей руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с 11 до 10. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В пункте 6 постановления правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 года №189 "Вопросы Федеральной антимонопольной службы" <…> слова "11 заместителей руководителя" заменить словами "10 заместителей руководителя", - говорится в документе.

Ранее у главы ФАС могло быть 11 заместителей, в том числе один статс-секретарь, а в структуре центрального аппарата - до 30 управлений по основным направлениям деятельности службы. При этом у главы ФАС Максима Шаскольского сейчас 10 заместителей, в том числе один статс-секретарь, одно место замруководителя оставалось вакантным.

Ранее правительство России объявило о том, что при реформе госаппарата под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего же реформа коснется 45 министерств и ведомств, работу которых курирует кабмин.

О реформе госаппарата Мишустин объявил в ноябре 2020 года. Ее планируется завершить до 1 апреля 2021 года. Реформа предполагает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращение центральных аппаратов на 5%, а территориальных органов на - 10%.