СПГ-бункеровщик может войти в состав флота "Газпром нефти" во II полугодии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует ввести первый в России СПГ-бункеровщик в состав своего флота во втором полугодии 2021 года. Об этом говорится в сообщении оператора бункерного бизнеса компании - "Газпромнефть марин бункер" - по итогам международной конференции "Argus СПГ 2021: СНГ и глобальные рынки".

"В 2018 году предприятие приступило к реализации проекта собственного бункеровщика СПГ, строительство которого в настоящий момент вступило в завершающую стадию. Это судно "Газпром нефти" станет первым в России бункеровщиком СПГ в формате "борт в борт". Планируется, что оно войдет в состав флота компании во втором полугодии 2021 года", - говорится в сообщении.

Начальник управления по развитию СПГ-бункеровки "Газпромнефть марин бункера" Ефим Сучков заметил, что компания планирует начать работу на Балтике в период становления этого рынка. "Это даст дополнительный стимул к развитию СПГ-бункеровки в Северо-Западном регионе РФ", - сказал он.

Что умеет новое судно

СПГ-бункеровщик способен проводить бункеровку сжиженным природным газом в формате ship-to-ship (с борта на борт). Длина судна - 100 м, ширина - 19 м. Грузовместимость СПГ-бункеровщика составляет 5,8 тыс. куб. м.

Благодаря ледовому классу Arc4 он может самостоятельно плавать в однолетних льдах толщиной до 0,8 м. Судно спроектировано с учетом принципа нулевого сброса, а его энергетическая установка использует в качестве моторного топлива отпарной газ из СПГ.

По оценкам экспертов, к 2030 году спрос на судовой СПГ увеличится в несколько раз, а к 2040 году рыночная доля СПГ может сравняться с долей низкосернистых и ультранизкосернистых топлив. При этом число судов на сжиженном природном газе в мире только за последние два года увеличилось почти в 1,5 раза, а количество судов для бункеровки СПГ - в 3 раза.