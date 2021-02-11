Reuters: ЕС близок к заключению сделки с Novavax о поставках вакцин против COVID-19

ТАСС, 11 февраля. Европейский союз может подписать с американской компанией Novavax договор о поставке вакцины от COVID-19 уже на этой неделе. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Переговоры с Novavax активизировались, и мы стремимся согласовать контракт на этой или следующей неделе", - сказал один из чиновников ЕС. В декабре Евросоюз завершил предварительные переговоры с Novavax о поставке 100 млн доз и возможной поставке еще 100 млн.

Вакцина все еще проходит испытания, но предварительные данные исследования, проведенного в Соединенном Королевстве, показали, что она на 89,3% эффективна против COVID-19 и почти так же успешно защищает от более заразного штамма, впервые обнаруженного в Великобритании.

Reuters отмечает, что возможная сделка с Novavax станет седьмой по счету, заключенной ЕС с производителями вакцин от COVID-19. У Евросоюза уже есть соглашения с AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech, CureVac, Moderna и Sanofi-GSK на общее число около 2,3 млрд доз.