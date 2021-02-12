"Лукойл" может создать новые СП с "Газпром нефтью" и "Татнефтью" по "трудной" нефти

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. "Лукойл" рассматривает возможность создания новых технологических проектов по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти совместно с "Газпром нефтью" и "Татнефтью". Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора "Ритэк" (дочерней компании "Лукойла") по науке и инновационной деятельности Виктор Дарищев в кулуарах межотраслевого мероприятия "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли".

"Да, именно на трудноизвлекаемые запасы. <...> И с "Газпром нефтью", и с "Татнефтью", потому что мы все работаем на их региональных месторождениях", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дарищев напомнил, что компании уже создали совместное предприятие, "Новые технологии добычи нефти" (НТДН), для разработки "трудной" нефти. "На одном из рискованных месторождений в Оренбургской области попытаемся втроем найти, пробурить и добыть нефть. Одной компанией идти на эти риски сложно", - отметил он.

В декабре 2019 года "Татнефть" и дочерние предприятия "Газпром нефти" (ООО "Технологический центр Бажен") и "Лукойла" ("Ритэк") создали совместное предприятие - НТДН, технологический проект по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти. Каждому из трех соучредителей принадлежит по 33,3% в СП. НТДН зарегистрировано в Оренбургской области.

О форуме

Выездное межотраслевое мероприятие "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли" проходит 11-12 февраля на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". В этом году отраслевые дни организованы при поддержке аппарата зампредседателя правительства РФ, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и правительства Тюменской области. Индустриальным партнером и соорганизатором мероприятия выступает АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Оператором мероприятия является Ассоциация нефтегазосервисных компаний-управляющая компания Нефтепромышленного кластера.

Генеральным информационным партнером форума выступает ТАСС.