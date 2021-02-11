Власти Петербурга планируют вдвое сократить поддержку бизнеса в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Объем поддержки бизнеса Петербурга на 2021 год запланирован в сумме 9,8 млрд рублей - в два раза меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

"На поддержку бизнеса в 2020 году было направлено 21,2 млрд рублей. На 2021 год на реализацию мер поддержки предусмотрено 9,8 млрд рублей. В бюджете 2022 года запланировано 2,7 млрд рублей. Всего до 2022 года на поддержку бизнеса предусмотрено 33,8 млрд рублей", - говорится в сообщении. Таким образом, объем поддержки в этом году будет в два раза меньше уровня 2020 года.

При этом Елин напомнил, что меры поддержки - это не единственное направление расходов. "Вспомним, что у нас есть дополнительные выплаты врачам. Помимо выплат врачам мы энергично увеличивали медицинскую мощность. Мы развернули пункты ПЦР-диагностики, закупили машины, чтобы довозить пациентов на машине. Это требует затрат", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора.

На сферу здравоохранения для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией из городского бюджета было направлено 29,1 млрд рублей.