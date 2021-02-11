Москва создаст центр услуг для креативных индустрий

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы создаст центр услуг для креативных индустрий. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Алексей Фурсин, комментируя итоги первого очного заседания экспертного совета Агентства креативных индустрий.

"В инфраструктуре отдельный блок, который всем понравился, - <…> это центр услуг для бизнеса, креативный центр услуг для бизнеса, у них есть запрос, конечно, мы переформатируем с точки зрения подхода к месту, где это будет, - сказал Фурсин. - [Для представителей креативных индустрий] важно, что все эти консультации, помощь, в том числе образование, дискуссии и обсуждения, чтобы это для них было на какой-то площадке. <…> Важно, чтобы в этом месте находилась какая-то точка, куда они бы пришли и могли бы все, что можно получить от города".

Также, по словам Фурсина, планируется создание отраслевых акселераторов для креативных индустрий и отдельного межотраслевого кластера в рамках Московского инновационного кластера (МИК, сейчас в нем восемь межотраслевых кластеров). "Что касается кластера - это должна быть инициатива самих креативных предпринимателей, и мы видим, что есть сферы, в которых они смогут объединиться", - сказал глава департамента, добавив, что объединения могуть быть в сфере кино, анимации, музыки, дизайна.